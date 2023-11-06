Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Российский агент готовил воздушные удары по объектам «Укрзализныци» в Винницкой области. Фото:

Агент рф готовил воздушные удары по объектам «Укрзализныци» в Винницкой области

6 ноя 2023, 12:50
999

Агент російської Федеральної служби безпеки займався підготовкою серії повітряних атак рф на об'єкти транспортної та енергетичної інфраструктури у Вінницькій області.


.

Зловмисник розвідував локації вузлових залізничних станцій, які можливо використовувалися для перевезення важкого озброєння та боєприпасів ЗСУ у напрямку передової. Також він хотів визначити розташування ключових електропідстанцій області та отримати інформацію про їхній технічний стан. Зрадника вже затримали. Про це 6 листопада повідомили в Службі безпеки України.

Агент розповів, що росіяни планували ракетні удари та атаки дронів-камікадзе по критичній інфраструктурі області. А в разі успішних ударів зловмиснику обіцяли переказати 100 тис. руб. на його банківську картку. Посіпака ворога очікував, що його згодом вивезуть у росію.

Затриманим виявився 57-річний мешканець Хмільницького району, якого російська спецслужба дистанційно завербувала у травні цього року через те, що він поширював у соцмережі «Однокласники» свої прокремлівські погляди.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Російський агент готував повітряні удари по об’єктах «Укрзалізниці» на Вінниччині. Фото: СБУ

Російський агент готував повітряні удари по об’єктах «Укрзалізниці» на Вінниччині. Фото: СБУ

Російський агент готував повітряні удари по об’єктах «Укрзалізниці» на Вінниччині. Фото: СБУ

Російський агент готував повітряні удари по об’єктах «Укрзалізниці» на Вінниччині. Фото: СБУ

Нагадаємо, 30 жовтня Служба безпеки України затримала агента фсб, який встановив приховані вебкамери на дорогах Запоріжжя, щоб шпигувати за колонами Збройних сил України.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров