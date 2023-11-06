Украина получила всю обещанную западными странами ПВО, но этого мало — Воздушные силы

https://racurs.ua/n189072-ukraina-poluchila-vsu-obeschannuu-zapadnymi-stranami-pvo-no-etogo-malo-vozdushnye-sily.html

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Збройні сили України отримали всю обіцяну західними країнами ППО, але цього мало для України.

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Ми сьогодні отримали від Заходу фактично всю ППО, що нам обіцяли, одну з найкращих ППО у світі. Але слово «все» тут потрібно розділити — на номенклатуру отримання і на кількість, — зазначив спікер командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, Україна потребує значно більше таких систем, поряд із Patriot потрібні SAMP/T.

Також один із найсучасніших комплексів IRIS-T є в Україні в обмеженій кількості. Також системи NASAMS, які чудово показують себе, потрібні в достатній кількості, — заявив Ігнат.

Раніше міністр Дмитро Кудеа заявив німецькій пресі, що Україна готується до найжахливішої зими в історії.

Ми закриємо очі, якщо не отримаємо Taurus, але отримаємо системи ППО. Ми намагаємося захистити наші електростанції якнайкраще. Але росіяни вчаться. Вони ще раз перевірять нашу витривалість своїми ракетами, — заявив він.

У росіян у запасі є близько 870 високоточних ракет з дальністю понад 350 км.