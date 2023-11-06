Немцы требуют депортации мигрантов и усиления контроля на границе - опрос

https://racurs.ua/n189075-nemcy-trebuut-deportacii-migrantov-i-usileniya-kontrolya-na-granice-opros.html

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц 6 листопада проводить нараду з питань міграційної політики, напередодні якої INSA провів опитування громадської думки на цю тему.

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Очікування німців дуже високі. Явна більшість із них бажає проведення явно жорсткішої міграційної політики, — Герман Бінкер, керівник інституту дослідження громадської думки INSA.

Згідно з результатами опитування, явна більшість (63%) бажає більш послідовної практики депортації, 32% підтримують навіть депортацію назад у кризові зони. 49% респондентів також виступають за посилення прикордонного контролю на всіх зовнішніх кордонах Німеччини та 47% - запровадження верхньої кількісної межі для прохачів притулку. 50% опитаних виступають за прискорення процедури надання притулку.

30% респондентів підтримують ідею створення центів щодо надання притулку в Африці. Перевага такого підходу полягає в тому, що процедури проходитимуть за межами ЄС, а особи, які отримали відмову у наданні притулку, не зможуть в’їхати до країни та залишитися на нелегальних підставах.

На зустрічі канцлера з прем'єр-міністрами федеральних земель Німеччини обговорюватимуться спірні питання резолюції щодо майбутнього міграційної політики ФРН. Зокрема, йтиметься про те, в якому співвідношенні федеральна та регіональна влада повинна брати на себе фінансування біженців. На порядку денному стоїть і запровадження платіжної картки замість допомоги — цей захід підтримує 55% опитаних INSA мешканців Німеччини.