Ракурсhttps://racurs.ua/
Оборонный комитет Рады поддержал продолжение военного положения и мобилизации
Оборонный комитет Рады поддержал продолжение военного положения и мобилизацииhttps://racurs.ua/n189076-oboronnyy-komitet-rady-podderjal-prodoljenie-voennogo-polojeniya-i-mobilizacii.htmlРакурс
Комітет з питань оборони підтримав закони № 10211 та № 10212 про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації.
.
За обидва одноголосно всі члени Комітету, повідомив у своїх соцмережах нардеп Ярослав Железняк.
Воєнний стан продовжать з 16 листопада 2023 року на 90 днів — до 14 лютого 2024 року.
Голосування в залі відбудеться 8 листопада.
Це буде вже девʼяте голосування парламенту за воєнний стан з початку війни.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...