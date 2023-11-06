Оборонный комитет Рады поддержал продолжение военного положения и мобилизации

https://racurs.ua/n189076-oboronnyy-komitet-rady-podderjal-prodoljenie-voennogo-polojeniya-i-mobilizacii.html

Ракурс

Комітет з питань оборони підтримав закони № 10211 та № 10212 про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації.

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За обидва одноголосно всі члени Комітету, повідомив у своїх соцмережах нардеп Ярослав Железняк.

Воєнний стан продовжать з 16 листопада 2023 року на 90 днів — до 14 лютого 2024 року.

Голосування в залі відбудеться 8 листопада.

Це буде вже девʼяте голосування парламенту за воєнний стан з початку війни.