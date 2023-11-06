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Ракурс
Оборонный комитет Рады поддержал продолжение военного положения и мобилизации

Оборонный комитет Рады поддержал продолжение военного положения и мобилизации

6 ноя 2023, 17:48
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Комітет з питань оборони підтримав закони № 10211 та № 10212 про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації.


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За обидва одноголосно всі члени Комітету, повідомив у своїх соцмережах нардеп Ярослав Железняк.

Воєнний стан продовжать з 16 листопада 2023 року на 90 днів — до 14 лютого 2024 року.

Голосування в залі відбудеться 8 листопада.

Це буде вже девʼяте голосування парламенту за воєнний стан з початку війни.

Источник: Ракурс


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