"Сумрак" объяснил внезапное увольнение из лицея Богуна

https://racurs.ua/n189079-sumrak-obyasnil-vnezapnoe-uvolnenie-iz-liceya-boguna.html

Ракурс

Генерал-майор Гордійчук переводиться з посади начальника Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Тепер він працюватиме в Національному університеті оборони України. Про це військовий повідомив у коментарі «Суспільному».

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Гордійчук (позивний Сумрак) опублікував допис у Facebook, де каже про свою зустріч віч-на-віч із міністром оборони Рустемом Умєровим. Він написав, що його нове місце — заступник начальника Національного університету оборони України імені Черняховського.

Гордійчук очолив Київський військовий ліцей імені Івана Богуна 26 квітня 2016 року після тривалої реабілітації. Він учасник війни на сході України у 2014 році, очолював загін спецпризначення, що виконував завдання глибинної розвідки в тилу противника, командував операцією із взяття під контроль стратегічної висоти Савур-могила. Зазнав важкого поранення голови під час виходу з Іловайська 29 серпня, тривалий час проходив реабілітацію у США.

Посаду Гордійчука зайняв Євген Камалов народився у 1984 році в Чойбалсані (Монгольська Народна Республіка) у родині військовослужбовця. Навчався у Харківському інституті танкових військ при Національному технічному університеті «ХПІ» у 2001−2006 роках. Службу почав у 300-му навчальному танковому полку 169 Навчального центру КСВ на посадах: заступник командира роти з озброєння, командир роти забезпечення навчального процесу, командир навчальної танкової роти, заступник командира навчального танкового батальйону, командир навчально-танкового батальйону.