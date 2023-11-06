Не ко времени - жесткое заявление Зеленского о выборах

https://racurs.ua/n189083-ne-ko-vremeni-jestkoe-zayavlenie-zelenskogo-o-vyborah.html

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Володимир Зеленський, президент України, у вечірньому відеозверненні 6 листопада заявив, що «вкидати у суспільство тематику виборів» безвідповідально.

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Усі ми розуміємо, що зараз, у воєнний час, коли є безліч викликів, абсолютно безвідповідально, якось так легковажно та, граючись, вкидати в суспільство тематику виборів. Я вважаю, що вибори зараз не на часі, — сказав президент.

Крім того, глава держави вважає, що зараз не час «для широких святкувань чи інших зухвалих речей у тилу, які неприйнятні в час війни і тим більше тоді, коли армія, коли всі наші сили оборони живуть зовсім іншими емоціями: болем, боями, втратами, але і здобутками для України».

Зеленський заявив, що тема виборів не для часу оборони і битви, «від якої залежить доля держави та людей», а не час «вкидань, які очікує від України лише росія».