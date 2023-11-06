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Министр МВД сообщил детали трагедии, в результате которой погиб помощник Залужного
Министр МВД сообщил детали трагедии, в результате которой погиб помощник Залужногоhttps://racurs.ua/n189086-ministr-mvd-soobschil-detali-tragedii-v-rezultate-kotoroy-pogib-pomoschnik-zalujnogo.htmlРакурс
Міністр МВС Ігор Клименко повідомив деталі трагедії, внаслідок якої загинув помічник Валерія Залужного майор Геннадій Частяков.
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У нього 6 листопада був день народження і додому він повернувся з роботи з подарунками від колег, які почав показувати рідним.
Як написав Клименко у своїх соціальних мережах, Частяков дістав подарунковий ящик із гранатами всередині та почав демонструвати один із боєприпасів синові — гранати нового західного зразка. Спершу до рук боєприпас взяв син та почав крутити кільце.
Далі військовослужбовець забрав гранату в дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух. У квартирі поліція знайшла ще п’ять таких нерозірваних гранат. Клименко зазначив, що поліцейські знайшли колегу-військовослужбовця, який подарував фатальний подарунок.
В його кабінеті вже провели обшук і вилучили ще дві аналогічні гранати. Тривають першочергові слідчі дії.
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