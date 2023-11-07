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Дипломаты G7 обсудят создание щита ПВО для Украины – глава МИД ФРГ
Дипломаты G7 обсудят создание щита ПВО для Украины — глава МИД ФРГhttps://racurs.ua/n189092-diplomaty-g7-obsudyat-sozdanie-schita-pvo-dlya-ukrainy-glava-mid-frg.htmlРакурс
Україна залишатиметься головним питанням порядку денного глав МЗС країн G7 на зустрічі в Токіо.
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За словами Бербок, якщо країни G7 вичерпають підтримку Україні, російський диктатор володимир путін «нещадно цим скористається — з жахливими наслідками для народу України та Європи», тоді як гравці в інших регіонах світу також зроблять з цього «неправильні висновки».
Ось чому так важливо, щоб ми, як G7, продовжували рішуче і всебічно підтримувати Україну. Ось чому, наприклад, ми продовжимо працювати разом над створенням щита протиповітряної оборони для України, — наголосила Бербок.
Україна сподівається на збільшення виробництва систем ППО та ракет у Німеччині та США. Про це сказав Юрій Ігнат, речник Повітряних сил зазначив, що Україні потрібно захистити промислові об'єкти, енергетичну інфраструктуру, зерносховища, які постійно атакує росії.
Наразі ППО в оренду просто так ніхто не віддає. Це топ тема у світі. І тому ми очікуємо збільшення виробництва промисловості — німецької насамперед для нарощування поставок IRIS-T, американської — для нарощування поставок Patriot та ракет до них, нарощування NASAMS. Це ті комплекси, що сьогодні дають результат. Поруч із бачимо роботу Hawk. Нам потрібно зараз наростити саму кількість, — наголосив Ігнат в ефірі телемарафону.
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