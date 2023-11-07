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Ракурс
Дипломаты G7 обсудят создание щита ПВО для Украины – глава МИД ФРГ

Дипломаты G7 обсудят создание щита ПВО для Украины — глава МИД ФРГ

7 ноя 2023, 09:41
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Україна залишатиметься головним питанням порядку денного глав МЗС країн G7 на зустрічі в Токіо.


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За словами Бербок, якщо країни G7 вичерпають підтримку Україні, російський диктатор володимир путін «нещадно цим скористається — з жахливими наслідками для народу України та Європи», тоді як гравці в інших регіонах світу також зроблять з цього «неправильні висновки».

Ось чому так важливо, щоб ми, як G7, продовжували рішуче і всебічно підтримувати Україну. Ось чому, наприклад, ми продовжимо працювати разом над створенням щита протиповітряної оборони для України, — наголосила Бербок.

Україна сподівається на збільшення виробництва систем ППО та ракет у Німеччині та США. Про це сказав Юрій Ігнат, речник Повітряних сил зазначив, що Україні потрібно захистити промислові об'єкти, енергетичну інфраструктуру, зерносховища, які постійно атакує росії.

Наразі ППО в оренду просто так ніхто не віддає. Це топ тема у світі. І тому ми очікуємо збільшення виробництва промисловості — німецької насамперед для нарощування поставок IRIS-T, американської — для нарощування поставок Patriot та ракет до них, нарощування NASAMS. Це ті комплекси, що сьогодні дають результат. Поруч із бачимо роботу Hawk. Нам потрібно зараз наростити саму кількість, — наголосив Ігнат в ефірі телемарафону.

Источник: Ракурс


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