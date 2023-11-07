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Омбудсмен обратился к силовикам из-за высказываний Фарион
Омбудсмен обратился к силовикам из-за высказываний Фарионhttps://racurs.ua/n189093-ombudsmen-obratilsya-k-silovikam-iz-za-vyskazyvaniy-farion.htmlРакурс
Уповноважений Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до поліції, СБУ та Нацради з питань телебачення через висловлювання ексдепутатки Ірини Фаріон. Про це він написав у своїх соцмережах 7 листопада.
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У програмі журналістки Яніни Соколової на «5 каналі» Фаріон заявила, що не може вважати українцями російськомовних бійців «Азову» і Третьої штурмової бригади, якщо вони не можуть вивчити українську.
Хай тоді назовуть себе руськими. Чому вони такі очманілі? Вони такі патріоти, покажіть свій патріотизм — вивчіть мову Тараса Григоровича Шевченко, — казала Фаріон.
Дмитро Лубінець назвав це дискримінацією й утисками, що мають ознаки кримінального правопорушення. Хоча омбудсман прямо не називає імʼя Фаріон, але його звернення до Нацради та згадка про військових прямо вказують на її інтервʼю.
Лубінець зауважує, що у ЗСУ служать чоловіки і жінки з різних груп суспільства, різних національних спільнот, різного віросповідання та переконань.
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