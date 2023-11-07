Омбудсмен звернувся до силовиків через висловлювання Фаріон

https://racurs.ua/ua/n189093-ombudsmen-zvernuvsya-do-sylovykiv-cherez-vyslovluvannya-farion.html

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Уповноважений Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до поліції, СБУ та Нацради з питань телебачення через висловлювання ексдепутатки Ірини Фаріон. Про це він написав у своїх соцмережах 7 листопада.

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У програмі журналістки Яніни Соколової на «5 каналі» Фаріон заявила, що не може вважати українцями російськомовних бійців «Азову» і Третьої штурмової бригади, якщо вони не можуть вивчити українську.

Хай тоді назовуть себе руськими. Чому вони такі очманілі? Вони такі патріоти, покажіть свій патріотизм — вивчіть мову Тараса Григоровича Шевченко, — казала Фаріон.

Дмитро Лубінець назвав це дискримінацією й утисками, що мають ознаки кримінального правопорушення. Хоча омбудсман прямо не називає імʼя Фаріон, але його звернення до Нацради та згадка про військових прямо вказують на її інтервʼю.

Лубінець зауважує, що у ЗСУ служать чоловіки і жінки з різних груп суспільства, різних національних спільнот, різного віросповідання та переконань.