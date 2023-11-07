Новий скандал Фаріон - військові відповіли на заяву про російську мову

https://racurs.ua/ua/n189091-novyy-skandal-farion-viyskovi-vidpovily-na-zayavu-pro-rosiysku-movu.html

Ракурс

Навколо Ірини Фаріон, колишньої нардепки та філолога, розгорівся скандал. Це сталося після її висловлювань про російськомовних воїнів «Азову».

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Фаріон сказала, що вона не може назвати військових українцями, якщо ті не говорять державною мовою.

То нехай себе назвуть руськими. Чому вони такі очманілі? <…> Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм — вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка, — заявила Фаріон.

На переконання політикині, сильна армія має бути ідеологічно підкутою, і держава має «допомогти» військовим із самоусвідомленням.

Заява Фаріон очікувано викликала обурення серед українських військових.

Заступник командира ІІІ-ої ОШБр, командир полку «Азов» у 2016—2017 роках, майор ЗСУ Максим Жорін вирішив відповісти російською, але не був чемним у своїй відповіді.

Приблизно так само відреагували на висловлювання «свободівки» і інші вояки ЗСУ, але українською.

Своєю чергою, заступник голови Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки народний депутат Єгор Чернєв закликав СБУ перевірити скандальні висловлювання Фаріон.

Депутат у своєму дописі також пригадав її радянське минуле.

Під час війни такі її дії особливо небезпечні і становлять, на мою думку, загрозу національній безпеці України, — зазначив Чернєв.

Раніше Ірина Фаріон також заявляла, що наявність у групі російськомовних дітей спричиняє її маленькому онуку Дмитрику моральні страждання у дитячому садку, і стверджувала, що оскільки у лавах ЗСУ є вояки, які послуговуються російською замість української, то це непрощена річ і якщо путін прийшов захищати російськомовних, то вони на боці путіна.