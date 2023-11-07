Царев ожил после покушения

https://racurs.ua/n189098-carev-ojil-posle-pokusheniya-video.html

Ракурс

Колаборант Олег Царьов вижив після замаху. Він дав інтервʼю пропагандистському каналу «Перший Севастопольський», в якому заявив, що почувається добре. Судячи з відео, критичних поранень у нього немає.

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Деталі змаху він не повідомив, бо триває слідство. На відео Царьов сидить з перебинтованою рукою.

Завдяки вам я зміг вперше вийти на вулицю, дали телефон, — Царьов так подякував російським пропагандистам за «визволення».

Він заявив, що почувається добре, каже, що не думав, що «столько людей будет переживать». Дійсно, переживало багато людей, але за дещо інший результат.

Він також каже, що сподівається, що доведеться відповісти за всі злочини скоєні в України. Ми теж сподіваємось, що всі російські злочинці понесуть покарання.

Замах на Царьова був спецоперацією СБУ, повідомила наприкінці жовтня низка українських медіа із посиланням на джерела в Службі безпеки України.

Царьов отримав два вогнепальні поранення. Його стан критичний, лікарі поки що борються за його життя.

СБУ в причетності до замаху на Царьова звинуватив перший заступник голови комітету Ради Федерації рф з оборони та безпеки Віктор Бондарєв.