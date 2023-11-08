Ракурсhttps://racurs.ua/
Коллаборант Сальдо получил 15 лет тюрьмы. Фото:
Коллаборант Сальдо заочно получил 15 лет тюрьмы — деталиhttps://racurs.ua/n189143-kollaborant-saldo-zaochno-poluchil-15-let-turmy-detali.htmlРакурс
Колаборант Володимир Сальдо, якого російські загарбники призначили керівником окупованої частини Херсонської області, заочно отримав тюремний строк.
.
Судовий розгляд справи Сальдо відбувався у спеціальному судовому провадженні за відсутності обвинуваченого. При цьому суд вжив всіх заходів про виклик обвинуваченого на судове засідання. Сальдо судили за обвинуваченнями у державній зраді в умовах воєнного стану, колабораційній діяльності та виправдуванні й запереченні збройної агресії рф проти України. Малиновський районний суд міста Одеси 8 листопада повідомив у Facebook.
Служителі Феміди дійшли висновку, що Сальдо винен у скоєнні злочинів та призначили йому покарання за сукупністю кримінальних правопорушень у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також зрадника позбавили права обіймати посади пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями на підприємствах, установах і організаціях всіх форм власності строком на 15 років.
У суді наголосили, що вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений в установленому законом порядку.
Нагадаємо, у серпні в Міністерстві економіки заявили, що уряд ухвалив рішення передати майно не тільки Володимира Сальдо, а і його колишньої дружини та доньки в управління Фонду державного майна України.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...