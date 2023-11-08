Украинские военные уничтожили российскую бронегруппу. Фото: Генштаб

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Ракурс

Новий російський наступ на Марʼїнському напрямку обернувся для окупантів втратами у живій силі та бронетехніці.

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На одній із ділянок фронту аеророзвідка ДПСУ виявила рух бронегрупи окупантів, після чого артилерія десантно-штурмових військ завдала по ній потужних ударів. Про це 8 листопада Державна прикордонна служба України повідомила у Facebook.

Зазначається, що була знищена російська бронегрупа — на металобрухт перетворилися ворожий танк та бойова машина піхоти. Згодом десантники знищили ще один панцерник, який проводив активні атаки по позиціях Сил оборони.

У Генеральному штабі Збройних сил України 8 листопада повідомляли, що на Мар’їнському напрямку росіяни безуспішно атакували в районі Мар’їнки. Там українські військові відбили 17 атак.

Нагадаємо, днями російські загарбники спробували штурмувати передові позиції десантників 79 десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України у нічний час під прикриттям туману. У підсумку ворог втратив чотири одиниці техніки та відступив.