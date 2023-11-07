Десантники відбили нічний штурм - у тумані спалили російські танки та БМП

https://racurs.ua/ua/n189087-desantnyky-vidbyly-nichnyy-shturm-u-tumani-spalyly-rosiyski-tanky-ta-bmp-video.html

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Російські окупанти вдаються до випробування нових тактик.

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Днями противник зробив спробу штурмувати передові позиції десантників 79 десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України у нічний час під прикриттям туману. У підсумку ворог втратив чотири одиниці техніки та відступив.

На відео 79 десантно-штурмової бригади показано удар українських сил по колоні ворожої техніки.

Повітряна розвідка марунових беретів з Миколаєва вчасно виявила наближення ворожої колони і по ворогу було нанесено вогневе ураження.

Уранці український дрон зафіксував розбиту російську техніку на полі бою — танки та БМП.