Десантники отразили ночной штурм - в тумане сожгли российские танки и БМП

https://racurs.ua/n189087-desantniki-otbili-nochnoy-shturm-v-tumane-sojgli-rossiyskie-tanki-i-bmp-video.html

Ракурс

Російські окупанти вдаються до випробування нових тактик.

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Днями противник зробив спробу штурмувати передові позиції десантників 79 десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України у нічний час під прикриттям туману. У підсумку ворог втратив чотири одиниці техніки та відступив.

На відео 79 десантно-штурмової бригади показано удар українських сил по колоні ворожої техніки.

Повітряна розвідка марунових беретів з Миколаєва вчасно виявила наближення ворожої колони і по ворогу було нанесено вогневе ураження.

Уранці український дрон зафіксував розбиту російську техніку на полі бою — танки та БМП.