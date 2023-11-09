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путин будет обходить войну в Украине во время президентской "кампании"
путин будет обходить войну в Украине во время президентской «кампании» — ISWhttps://racurs.ua/n189155-putin-budet-obhodit-voynu-v-ukraine-vo-vremya-prezidentskoy-kampanii-isw.htmlРакурс
Кремлівський диктатор володимир путін не має наміру робити війну в Україні основною темою своєї президентської виборчої кампанії 2024 року.
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Про це йдеться в аналізі вашингтонського аналітичного центру ISW.
путін під час своєї президентської кампанії 2024 року фокусуватиметься на нібито стабільності росії й критиці Заходу, — йдеться у матеріалі.
Зазначається, що під час кампанії путіна зображуватимуть лідером, який зробив росію «островом спокою».
Рейтинг путіна зростає після виголошення ним промов, у яких він критикує Захід. російська державна пропаганда заохочуватиме це, збільшивши кількість матеріалів про «складнощі» у Західних державах та нібито неспроможність США одночасно підтримувати Україну й Ізраїль, — наголошується у звіті.
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