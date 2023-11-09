путін «оминатиме» війну в Україні під час президентської "кампанії" - ISW

https://racurs.ua/ua/n189155-putin-omynatyme-viynu-v-ukrayini-pid-chas-prezydentskoyi-kampaniyi-isw.html

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Кремлівський диктатор володимир путін не має наміру робити війну в Україні основною темою своєї президентської виборчої кампанії 2024 року.

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Про це йдеться в аналізі вашингтонського аналітичного центру ISW.

путін під час своєї президентської кампанії 2024 року фокусуватиметься на нібито стабільності росії й критиці Заходу, — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що під час кампанії путіна зображуватимуть лідером, який зробив росію «островом спокою».