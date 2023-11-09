Лазейка в санкциях Болгарии дает путину дополнительный миллиард евро в его военную кассу

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Лазівка ​​в санкціях Болгарії дає володимиру путіну додатковий 1 мільярд євро для його військової каси.

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Politico пише, що у 2022 році ЄС звільнив Софію від санкцій, щоб захистити своїх громадян від нестачі енергії. Відтоді росія нажилася. Лазівка ​​принесла майже 500 мільйонів євро прибутку для власника нафтопереробного заводу «Лукойл» після того, як 5 лютого почало діяти виключення.

Згідно з розслідуванням неурядової організації Global, скориставшись унікальним виключенням із заборони ЄС на російську нафту, Болгарія дозволила мільйонам барелів російської нафти потрапити на місцевий російський нафтопереробний завод, який потім експортував різноманітне очищене паливо за кордон, у тому числі до країн ЄС.

Видання пише, що отримані за ці поставки гроші «Лукойл» витратив на фінансуванні ПВК «Вагнера». Про це йдеться й у секретній інформації для парламенту Болгарії, з якою ознайомилося видання POLITICO.

Країни ЄС і законодавці в Болгарії зараз закликають Брюссель посилити правила, які надають країні особливий режим, оскільки Європейська комісія готує свій 12-й пакет санкцій проти росії, який, як очікується, буде представлений найближчими днями.

Принаймні вони повинні посилити санкції та посилити режим виключення з них, — сказав Делян Добрев, який головує в енергетичному комітеті в парламенті Болгарії.

Але найкраще — це просто цього винятку з правил. Це питання також проливає нове світло на труднощі, з якими стикається ЄС у розробці ефективних санкцій проти Москви після її вторгнення в Україну, оскільки місцеві правоохоронні органи залишаються неоднозначними, а вільна юридична мова відкриває шляхи для експлуатації.

Режим санкцій настільки схожий на швейцарський сир, що що б ми не робили, ми завжди відстаємо від росіян на три місяці, — сказав один дипломат ЄС, якому, як і іншим, було надано анонімність, щоб говорити відверто.

Коли країни ЄС погодилися заборонити морський імпорт російської нафти в червні минулого року після тижнів звивистих переговорів, Болгарія виграла «особливий відступ» від цього заходу до кінця 2024 року через її «географічну схильність».

Ця балканська країна значною мірою залежить від розгалуженого нафтопереробного заводу «Лукойлу» в Бургасі на чорноморському узбережжі, який забезпечує 80% потреб Болгарії в дизельному пальному та бензині та забезпечує десяту частину економічного виробництва країни — це реальність, яка здобула московській фірмі значний політичний вплив в країні.

Але після того, як тимчасовий уряд Болгарії заявив, що продовжить продавати нафтопродукти російського походження в ЄС, Європейська комісія в Брюсселі вжила жорстких заходів, заборонивши Софії робити це з 5 лютого, враховуючи, що цей захід «виключно призначений для забезпечення безпеки [країни] постачання».

Згідно з правилами санкцій ЄС, Болгарія не може продавати нафтопродукти за кордон. Але є заковика: Софія може дозволити експорт, якщо ці продукти призначені для «виключного використання» в Україні або вони «не можуть зберігатися в Болгарії через ризики для навколишнього середовища та безпеки».

За допомогою цих винятків Болгарія, ймовірно, експортувала морем майже 3 мільйони барелів нафтопродуктів російського походження лише з березня по липень цього року, що еквівалентно приблизно кожному п’ятому барелю сирої нафти, що надходить до Бургаса та потім переробляється на НПЗ.

Міністр фінансів Болгарії Асен Василєв сказав POLITICO, що це тому, що нафтопереробний завод мав лише 10-денну місткість для зберігання, додавши, що звільнення від санкцій також допоможе отримати до 250 мільйонів євро податків для уряду цього року.

Ми не відчуваємо відповідальності" за експорт «Лукойлу» та доходи Кремля, які в результаті цього отримує, — сказав він. — Відступ діє не тільки для того, щоб допомогти Болгарії, але й для того, щоб забезпечити роботу нафтопереробного заводу.

З усім тим, державна статистика показує, що місцеві резервуари Лукойлу мають місткість, яка приблизно еквівалентна тримісячному попиту на нафту в Болгарії, сказав Мартін Владіміров, директор програми енергетики та клімату CSD, «що робить потребу в експорті нафтопродуктів з екологічних міркувань малоймовірною».

Цілком можливо, що паливо, що експортується з Бургаса, може бути прямим реекспортом готового палива, що надходить на нафтопереробний завод, або надходить з менших нафтопереробних заводів Болгарії. Але переважна частка «Лукойлу» на ринку та близькість до Бургаса роблять це малоймовірним, сказав він.

Незалежно від того, чи порушить Бургас букву російського нафтового ембарго ЄС, чи ні, його дії підривають дух заборони, — сказав Кріс Ламбін, керівник розслідування даних Global Witness.

І навіть якщо жоден із продуктів нафтоперероблення, що залишає Болгарію, не походить з росії, Кремль все одно заробив багато грошей лише завдяки своїй здатності продовжувати надсилати Болгарії сиру нафту.

У період з 5 лютого по 31 жовтня цього року Москва заробила 983 млн євро на таких поставках, згідно з підрахунками Global Witness на основі обсягів імпорту російської сирої нафти, світових цін на нафту та середнього розміру податків, які зазвичай стягуються з видобутку та експорту нафти з рф.

Це не єдина лазівка. Болгарії заборонено експортувати в країни ЄС нафтопродукти російського походження, якщо вони не відправляють їх в Україну. Але існують неясності щодо того, що вважається «продажем, постачанням, передачею або експортом» продуктів.

Одним із таких випадків був нещодавній рейс танкера з Болгарії. Після того як судно пришвартувалося в Бургасі 8 серпня і було завантажено 265 тис. барелів мазуту з високим вмістом сірки в порту, дані Kpler показують, що судно здійснило 15-денну подорож, перш ніж розвантажити свій вантаж у голландському порту Роттердам.

До цього Бургас не отримував жодної неросійської сирої нафти протягом 21 дня, але імпортував чотири партії російської сирої нафти, тобто паливо на SeaExpress, ймовірно, було частково отримано з російської сирої нафти. Проблема: це майже неможливо довести.

Ця подорож… розкриває значну лазівку в санкціях, — сказав Ісаак Леві, який очолює групу аналізу Європи та Росії та енергетики CREA.

Ще один приклад — поїздка на початку цього року. 5 березня танкер був завантажений у Бургасі 136 тис. барелів нафти — побічного продукту процесу переробки — перед тим, як відправитися у води Мальти.

Там він здійснив передачу свого вантажу з судна на судно за допомогою іншого судна, перш ніж врешті-решт опинитися на Багамах. Вантаж, ймовірно, мав російське походження, оскільки протягом шести місяців Бургас отримував лише російську нафту.

Комісія заявила, що як розвантаження вантажу в порту, так і перевезення з судна на судно, як це видно в цих двох випадках, «можуть» вважатися експортом — теоретично порушуючи санкції ЄС, — але їй «потрібно буде більше інформації про точний сценарій, щоб забезпечити більшу оцінку».

Однак отримати таку інформацію може бути важко, враховуючи те, як Брюссель визначає дотримання виключення з санкцій.

Згідно з його правилами, виконавча влада ЄС переглядає дані про експорт не щомісяця, а за цілий рік, коли оцінює дотримання санкцій. Це означає, що нафтопереробний завод «Лукойл» може витрачати місяці на експорт продукції, отриманої з російської сирої нафти, перш ніж збільшити неросійський імпорт до кінця року. Коли Брюссель згодом помітить загальні дані, буде майже неможливо визначити, звідки спочатку походив експорт НПЗ.

Речник Єврокомісії сказав, що ці процеси спонукають до закликів закрити лазівки у звільненні Болгарії.

Якщо метою звільнення було допомогти [звичайним болгарам] вижити, і ми маємо докази, що нафта реекспортується та служить іншим цілям, тоді ми зазнали невдачі, — сказав інший дипломат ЄС.