Россияне сбрасывают боеприпасы на Авдеевку по следам дыма от печек-"буржуек"

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В єдиному уцілілому укритті Авдіївського коксохімічного заводу залишаються 17 місцевих.

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Про це повідомив голова МВА Віталій Барабаш.

Керівник МВА буде вмовляти їх евакуюватися особисто. Додав, що завод обстрілюється армією рф. Там немає присутності певної військової сторони.

Тим часом росіяни скидають боєприпаси на Авдіївку за слідами диму від пічок-«буржуйок». Цей факт дещо прискорив евакуацію містян з міста.

«Орлани» відстежують дим і згодом росіяни роблять скидають туди, — сказав Барабаш.

На коксо-хімічному заводі відсутні будь-які війська.

Наші хлопці туди не заходять, бо це дійсно пастка. Можна різні аналогії проводити починаючи з Азовсталі, закінчуючи реаліями. На заводі є певні залишки технічних мастил — не все вивезли. При влучанні чи бомби, чи ракети, чи артилерії воно горить, — сказав Барабаш в ефірі «Радіо Свобода».

Загалом в Авдіївці залишається 1 тис. 542 людини. Напередодні з міста вивезли 28. Тим часом наступ там сил рф ускладнюється погодними умовами, додав Барабаш.