Тайную мобилизацию проводят на юге Украины российские оккупанты

https://racurs.ua/n189170-taynuu-mobilizaciu-provodyat-na-uge-ukrainy-rossiyskie-okkupanty.html

Ракурс

На півдні України російські окупанти проводять таємну мобілізацію.

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Центр національного спротиву повідомляє, що спочатку вони змушують громадян отримувати паспорт російської федерації. Ця система влаштована так, що без цього документа життя стає практично неможливим, оскільки вона блокує доступ до послуг, допомоги та можливості знаходити роботу.

Власникам українських паспортів загрожує небезпека, і їх регулярно перевіряють.

За словами представників Центру національного спротиву, чоловікам призовного віку, які отримали паспорт рф, видають повістки ще до військкомату. Там їм пропонують укласти контракт зі Збройними силами російської федерації, а резервістів мобілізують негайно.

Центр національного спротиву зауважує, що зараз цей процес «прихованої мобілізації» найбільш активний у селах, але не виключається його можливе поширення у містах на окупованих територіях.