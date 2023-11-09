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Ракурс
Зеленский согласовал продолжение военного положения. Фото:

Зеленский согласовал продление военного положения и мобилизации

9 ноя 2023, 17:19
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Воєнний стан та загальна мобілізація в Україні офіційно продовжені ще на 90 діб.


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Президент Володимир Зеленський у четвер, 9 листопада, підписав відповідні закони №№ 10211 та 10212. Таким чином, воєнний стан діятиме в Україні щонайменше до 14 лютого 2024 року. Загальну мобілізацію також продовжено до середини лютого. Відповідна інформація з’явилася у картках документів на веб-сторінці Верховної Ради.

Як відомо, парламент схвалив укази президента про воєнний стан та мобілізацію зранку 24 лютого 2022 року на 30 діб. Після цього строки постійно продовжувалися, спочатку на місяць, а з травня 2022 року — на три місяці. Цього разу воєнний стан продовжено вже вдев’яте.

Нагадаємо, 8 листопада Верховна Рада підтримала законопроекти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на 90 днів. Нардепи схвалили проекти законів 329 та 322 голосами відповідно.

Источник: Ракурс


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