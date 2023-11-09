Забастовка польских перевозчиков. Фото:

https://racurs.ua/n189185-blokada-na-granice-s-polshey-stalo-izvestno-kolichestvo-zablokirovannyh-mashin.html

Ракурс

Страйк польських перевізників на кордоні України та Польщі призвів до блокування понад 20 тис. машин з обох сторін.

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Внаслідок блокади на україно-польському кордоні зазнає збитків не лише українська та польська економіки. Інші країни теж страждають, оскільки не можуть перевозити товари та порушують свої договірні зобов’язання. Про Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури 9 листопада повідомило у Telegram.

За словами віце-прем'єр-міністра із відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова, він обговорив із польським міністром інфраструктури Анджеєм Адамчиком блокування кордону перевізниками з Польщі.

В українському відомстві зазначили, що готові допомогти польським колегам вирішити ситуацію з блокуванням кордону. Київ готовий надати всі відповідні роз’яснення та провести зустрічі за потреби.

У Державній прикордонній службі повідомляли, що станом на ранок 9 листопада на українсько-польському кордоні в напрямку трьох пунктів пропуску «Ягодин-Дорогуськ», «Краківець-Корчова», «Рава-Руська-Гребенне» на перетин кордону з Польщі в Україну чекали 1 тис. 700 вантажівок.

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники розпочали акцію протесту на польсько-українському кордоні — повністю заблокували проїзд вантажного автотранспорту на ПП «Ягодин-Дорогуськ» та «Рава-Руська-Гребенне». Через цю блокаду потік вантажівок через кордон скоротився у 2−3 рази.