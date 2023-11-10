Игорь Коломойский, фото: «Антикор»

https://racurs.ua/n189199-kolomoyskogo-ostavili-pod-strajey-advokaty-ne-ubedili-sud-v-uhudshenii-ego-zdorovya.html

Ракурс

Шевченківський райсуд міста Києва сьогодні, 10 листопада, відхилив клопотання адвокатів Ігоря Коломойського щодо зміни йому запобіжного заходу на домашній арешт.

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Таким чином, Коломойський залишається під вартою. Про це повідомляє видання «Суспільне».

Адвокати Коломойського подали клопотання про зміну йому запобіжного заходу, пояснюючи це погіршенням стану здоров’я їхнього підзахисного. Так, адвокат Коломойського Олександр Лисак стверджував, що захист подавав клопотання, щоб був доступ до лікарів, але лікарів не допустили.

Втім суддя задовольнила клопотання прокурора залишити клопотання захисту Коломойсього без розгляду. 24 жовтня в іншому суді вже розглядали клопотання щодо стану здоров’я Коломойського. Тоді його залишили під вартою, продовживши запобіжний захід ще на місяць.

Сам Коломойський відмовився коментувати рішення суду. Лисак повідомив, що наступне засідання має відбутися 16 листопада у Київському апеляційному суді.

Джерело: «Суспільне»