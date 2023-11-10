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Ракурс
Российская ракета чуть не снесла голову скульптуре Екатерины II в музее Одессы

Российская ракета чуть не снесла голову скульптуре Екатерины II в музее Одессы (ФОТО)

10 ноя 2023, 17:52
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Пам’ятник російській імператриці Катерині II, який після демонтажу зберігається в одеському Худмузеї, ледь не позбувся голови під час ракетного удару 5 листопада.


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Про це повідомив історик і волонтер Олександр Бабич.

Учора, коли розгрібали все, що накоїла орківська ракета в Художньому музеї, подивився на короб, який накриває Катьку. Його деформувало ударною хвилею і їй ледь не знесло голову. Такі справи. Такий символ, — зазначив Бабич.

Нагадаємо, під час нічної атаки по Одесі в неділю, 5 листопада, постраждали Художній музей, корпус Медіну і 33 житлові будинки (395 квартир). Поранені вісім осіб.

«Ракурс» писав, що унаслідок ракетного удару на вулиці Софіївській у центрі Одеси утворилася вирва.

Источник: Ракурс


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