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Одессу повторно атаковали – в жилых кварталах заметили большую воронку
Одессу повторно атаковали — в жилых кварталах заметили большую воронку (ФОТО)https://racurs.ua/n189055-odessu-povtorno-atakovali-v-jilyh-kvartalah-zametili-bolshuu-voronku-foto.htmlРакурс
В Одесі увечері 5 листопада знову чутно вибухи. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав не публікувати наслідки ворожих атак до відбою.
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Він також закликав мешканців Одеси не виходити з укриттів.
О 21.00 пролунали перші вибухи й у соцмережах з’явилися фото глибокої вирви.
Місце падіння ракети не вказано, утім, «Суспільне. Одеса» повідомило, що вибуховою хвилею пошкодило будівлі та вибило вікна у житловому кварталі.
Згодом Повітряні сили повідомили про щонайменше дві групи ударних БпЛА, які летять у напрямку міста.
5 листопада вдень ворог також атакував ракетами Одещину та Дніпропетровщину. Окупанти з акваторії Чорного моря спрямували протирадіолокаційну ракету Х-31П по Одещині і керовану Х-59 — по Дніпропетровщині, повідомляють Сили оборони півдня.
На жаль, в Одеському районі є влучання в об'єкт інфраструктури. Поранення отримали три співробітники. Пошкоджено адмінбудівлю. Через вибухову хвилю у навколишніх будинках вибило вікна, повідомив голова області Олег Кіпер.
На Дніпропетровщині силами протиповітряної оборони ракету знищено. Люди не постраждали.
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