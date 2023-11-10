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Военные контрразведчики СБУ уничтожили склад боекомплекта рашистов на юге - видео детонации
Военные контрразведчики СБУ уничтожили склад боекомплекта рашистов на юге — видео детонацииhttps://racurs.ua/n189215-voennye-kontrrazvedchiki-sbu-unichtojili-sklad-boekomplekta-rashistov-na-uge-video-detonacii.htmlРакурс
Бійці управління військової контррозвідки СБУ знищили склад боєкомплекту росіян та логістику окупантів на півдні.
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Прес-служба відомства показала відео, на якому наші воїни відпрацювали по ворожих цілях дронами-камікадзе і влаштували там феєричний салют.
Тепер на цьому напрямку у російських загарбників стало менше боєприпасів для обстрілу наших захисників, а також вантажівок для їх доставки, — прокоментували ураження російських виродків в СБУ.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
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Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
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