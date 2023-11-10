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Військові контррозвідники СБУ знищили склад боєкомплекту рашистів на півдні - відео детонації
Військові контррозвідники СБУ знищили склад боєкомплекту рашистів на півдні — відео детонаціїhttps://racurs.ua/ua/n189215-viyskovi-kontrrozvidnyky-sbu-znyschyly-sklad-boiekomplektu-rashystiv-na-pivdni-video-detonaciyi.htmlРакурс
Бійці управління військової контррозвідки СБУ знищили склад боєкомплекту росіян та логістику окупантів на півдні.
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Прес-служба відомства показала відео, на якому наші воїни відпрацювали по ворожих цілях дронами-камікадзе і влаштували там феєричний салют.
Тепер на цьому напрямку у російських загарбників стало менше боєприпасів для обстрілу наших захисників, а також вантажівок для їх доставки, — прокоментували ураження російських виродків в СБУ.
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