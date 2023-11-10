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Россияне ударили по Одессе – есть попадания и пострадавшие
Россияне ударили по Одессе — есть попадания и пострадавшие (ФОТО)https://racurs.ua/n189220-rossiyane-udarili-po-odesse-est-popadaniya-i-postradavshie-foto.htmlРакурс
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Росіяни вдарили увечері 10 листопада по Одесі. Є влучання, постраждали троє людей.
Одна ракета влучила в дачний кооператив, інша — у портову інфраструктуру. У другому випадку це, ймовірно, була надзвукова ракета «Онікс». Масштаби руйнувань уточнюють.
96-річну жінку дістали з-під завалів у дачному кооперативі. Її госпіталізовано. Стан стабільний, медики надають всю необхідну допомогу. Також двоє людей похилого віку (72 та 73 років) отримали легкі травми, їм надано допомогу на місці, — повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Згодом у сторону Одеського району московити запустили ударні безпілотники.
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