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Россияне ударили по Одессе – есть попадания и пострадавшие

Россияне ударили по Одессе — есть попадания и пострадавшие (ФОТО)

10 ноя 2023, 21:37
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Росіяни вдарили увечері 10 листопада по Одесі. Є влучання, постраждали троє людей.

Одна ракета влучила в дачний кооператив, інша — у портову інфраструктуру. У другому випадку це, ймовірно, була надзвукова ракета «Онікс». Масштаби руйнувань уточнюють.

96-річну жінку дістали з-під завалів у дачному кооперативі. Її госпіталізовано. Стан стабільний, медики надають всю необхідну допомогу. Також двоє людей похилого віку (72 та 73 років) отримали легкі травми, їм надано допомогу на місці, — повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Згодом у сторону Одеського району московити запустили ударні безпілотники.

Источник: Ракурс


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