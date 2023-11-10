Росіяни вдарили по Одесі - є влучання і постраждалі

96-річну жінку дістали з-під завалів у дачному кооперативі. Її госпіталізовано. Стан стабільний, медики надають всю необхідну допомогу. Також двоє людей похилого віку (72 та 73 років) отримали легкі травми, їм надано допомогу на місці, — повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.