Канады предоставит ВСУ 500 млн дол. помощи. Фото:

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Уряд Канади просить парламент надати Україні новий пакет військової допомоги.

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Урядовці звернувся до Палати представників парламенту щодо надання майже 362 млн дол. (500 млн канадських доларів) на військову допомогу Україні. Ці гроші хочуть витратити на вогнепальну зброю, камери для безпілотників, навчання пілотів та обслуговування танків. Про це повідомив «Укрінформ».

Також до пакету допомоги включили майже 38,5 млн дол. на канадську військову тренувальну місію UNIFIER. Ще 67 млн дол. передбачається на міграційну програму «Канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки».

Нагадаємо, у вересні прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що канадський уряд виділить Україні допомоги на 482 млн дол. на наступні три роки. Частина цих коштів піде на виготовлення 50 броньованих машин та 50 санітарних машин, які побудують у провінції Онтаріо.

Джерело: «Укрінформ»