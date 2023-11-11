Украина инициировала встречу с перевозчиками и властями Польши, чтобы снять блокаду границы

https://racurs.ua/n189240-ukraina-iniciirovala-vstrechu-s-perevozchikami-i-vlastyami-polshi-chtoby-snyat-blokadu-granicy.html

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Україна в понеділок спробує переконати зняти блокаду кордону з Польщею.

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Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України 13 листопада проведе зустріч на кордоні з представниками польської влади та перевізниками для розблокування пунктів пропуску, повідомили в міністерстві.

До зустрічі запрошені Міністерство інфраструктури Польщі, представники воєводств, Директорату Єврокомісії з питань мобільності, посольства України в Польщі та перевізники.