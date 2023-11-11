Україна ініціювала зустріч з перевізниками та владою Польщі, щоб зняти блокаду кордону

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Україна в понеділок спробує переконати зняти блокаду кордону з Польщею
Україна ініціювала зустріч з перевізниками та владою Польщі, щоб зняти блокаду кордонуhttps://racurs.ua/ua/n189240-ukrayina-iniciuvala-zustrich-z-pereviznykamy-ta-vladou-polschi-schob-znyaty-blokadu-kordonu.htmlРакурс
Україна в понеділок спробує переконати зняти блокаду кордону з Польщею.
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Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України 13 листопада проведе зустріч на кордоні з представниками польської влади та перевізниками для розблокування пунктів пропуску, повідомили в міністерстві.
До зустрічі запрошені Міністерство інфраструктури Польщі, представники воєводств, Директорату Єврокомісії з питань мобільності, посольства України в Польщі та перевізники.
Нагадаємо, минулого тижня у Польщі перевізники заблокували рух вантажівок з України.
Поступове блокування почалося 6 листопада після 13.00 у напрямку пунктів пропуску «Ягодин-Дорохуськ», «Краківець-Корчова», «Рава-Руська-Хребене».
Протестувальники незадоволені надмірною конкуренцією після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС. Вони вимагають, зокрема, повернути практику отримання дозволів для українських транспортних фірм і посилити правила перевезення.
Організатори протесту обіцяють пропускати по одній вантажівці на годину. Також пропускатимуть вантажівки з вантажем безпекового і гуманітарного характеру, ті, які перевозять тварин і продукти, що швидко псуються. Акція запланована щонайменше до кінця року.
Посол України у Польщі Василь Зварич засудив дії організаторів.
Перекриття польськими перевізниками доріг — болючий удар у спину Україні, яка потерпає від російської агресії. Під загрозою коридори солідарності між Україною та ЄС. Закликаємо припинити блокаду кордону! — написав він.
Як пише RMF24, черги вантажівок стають все довшими. Наприклад, час очікування перед пунктом «Дорогуськ-Ягодин» збільшився з 39 до 50 годин. У черзі стоїть близько 900 вантажівок. У Гребенному приблизний час очікування — 130 годин. Там стоїть близько 1300 вантажівок.
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