Морские дроны за год поразили восемь судов Черноморского флота рф

https://racurs.ua/n189249-morskie-drony-za-god-porazili-vosem-sudov-chernomorskogo-flota-rf-video.html

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У листопаді 2022 року президент України запустив через платформу United24 збір на перший у світі флот морських дронів.

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Перший дрон, на який зібрали донати всього за дві години, назвали «Херсон», в честь звільнення ЗСУ міста.

Усього за рік існування ініціативи:

зібрано півмільярда гривень на 50 морських дронів;

до збору долучились 93 країни;

пошкоджено/знищено 8 суден Чорноморського флоту рф.