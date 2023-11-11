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Морские дроны за год поразили восемь судов Черноморского флота рф
Морские дроны за год поразили восемь судов Черноморского флота рф (ВИДЕО)https://racurs.ua/n189249-morskie-drony-za-god-porazili-vosem-sudov-chernomorskogo-flota-rf-video.htmlРакурс
У листопаді 2022 року президент України запустив через платформу United24 збір на перший у світі флот морських дронів.
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Перший дрон, на який зібрали донати всього за дві години, назвали «Херсон», в честь звільнення ЗСУ міста.
Усього за рік існування ініціативи:
- зібрано півмільярда гривень на 50 морських дронів;
- до збору долучились 93 країни;
- пошкоджено/знищено 8 суден Чорноморського флоту рф.
Продовжуємо розвивати та вдосконалювати технологію, щоб ви бачили ще більше уражених російських кораблів у новинах. Дякую всім, хто підтримує UNITED24 та допомагає, — зауважив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
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