Экс-генсек НАТО предлагает принять Украину в Альянс без оккупированных территорий

https://racurs.ua/n189252-eks-gensek-nato-predlagaet-prinyat-ukrainu-v-alyans-bez-okkupirovannyh-territoriy.html

Ракурс

Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен пропонує прийняти Україну до воєнного альянсу, але без окупованих територій.

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Андерс Фог Расмуссен був генеральним секретарем НАТО з 2009 по 2014 рік. Він вважає, що питання вступу України до НАТО не можна знову відкладати на наступний рік, пише The Guardian.

На його думку, настав час зробити наступний крок і надіслати Україні запрошення приєднатися до НАТО.

Нам потрібна нова європейська архітектура безпеки, в якій Україна знаходиться в центрі НАТО. Прихильників членства України в НАТО стримує той факт, що поширення статті 5 Угоди про колективну самооборону Альянсу на всю територію України зобов’язуватиме країни-члени НАТО активно захищати країну, яка перебуває у стані війни.

Расмуссен вважає, що виключення з договору НАТО окупованих рф територій зменшить загрозу конфлікту між росією та НАТО.

Колишній генсек не вірить, що цей крок призведе до заморожування конфлікту.

Абсолютна визначеність гарантій ст. 5 утримала б росію від ескалації атак на території України в рамках НАТО і, таким чином, звільнила б українські сили для відправки на лінію фронту. Щоб зробити ст. 5 переконливою, необхідно дати росії чіткий сигнал про те, що будь-яке порушення території НАТО зустрінеться відповіддю, — додав Расмуссен.

Він сказав, що існував незрозумілий прецедент, коли Західна Німеччина приєдналася до НАТО в 1955 році, і ст. 5 охоплювала її територію, але не Східну Німеччину.

Расмуссен окреслив три основні причини, чому Україні запропонували членство.

По-перше, Україна в НАТО була б оплотом проти все ще агресивної росії.

По-друге, сірі зони небезпечні, і нейтралітету в старому розумінні цього слова більше не існує.