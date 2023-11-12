Оккупанты пытаются окружить Авдеевку. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n189254-okkupanty-pytautsya-okrujit-avdeevku-i-ispolzuut-aviaciu-genshtab.html

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На фронті в Україні упродовж минулої доби, 11 листопада, відбулося 80 бойових зіткнень.

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Російська армія не полишає спроб оточити Авдіївку, на цьому напрямку противник застосовує тактичну авіацію. Сили оборони стійко тримають оборону й відбили 18 атак окупантів у районах населених пунктів Авдіївка, Сєверне, Тоненьке та Первомайське Донецької області. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 12 листопада.

На Куп’янському напрямку росіяни без успіху штурмувати позиції ЗСУ біля Синьківки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки, Надії Луганської області. Було відбито сім атак.

На Лиманському напрямку противник, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районі Серебрянського лісництва Луганської області. Однак російський наступ тут теж не мав успіху.

У районі Хромового, Андріївки та Кліщіївки на Бахмутському напрямку було відбито 10 російських атак. А ЗСУ південніше Бахмута просуваються вперед.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки, але українські воїни відбили 22 атаки.

Ще 11 атак було відбито на Шахтарському напрямку, де російські війська за підтримки авіації штурмували неподалік Вугледара, Золотої Ниви та Старомайорського. Не були успішними штурми ворога й біля Роботиного Запорізької області.

ЗСУ продовжують вести наступ на Мелітопольському напрямку, де завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці та виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Авіація Повітряних сил вчора завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. А ракетні війська уразили два артилерійських засоби, вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два засоби протиповітряної оборони противника.

Нагадаємо, українське командування повідомляло, що російська армія активізувала бойові дії на Авдіївському, але загальні бойові втрати у порівнянні з попередніми днями зросли майже на 30%. Противник застосовує не лише піхоту, але й велику кількість броньованої техніки.