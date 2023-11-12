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Британская разведка рассказала о дальнейшей судьбе Вагнера. Фото:

Британская разведка рассказала о дальнейшей судьбе ЧВК «Вагнера»

12 ноя 2023, 13:19
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Великі елементи ПВК «Вагнера» могли бути асимільовані в командну структуру Росгвардії.


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Станом на кінець жовтня 2023 року великі підрозділи ПВК «Вагнера» перерозподілилися в командну структуру Росгвардії і відновили активне вербування. Підрозділ, який перебуває під Росгвардією, може очолювати син колишнього очільника «вагнерівців» Євгена Пригожина Павло. Про це йдеться у новому зведенні Міністерства оборони Великої Британії.

Інші бійці «Вагнера», можливо, приєднались до приватної військової компанії «Редут», яка, згідно з розслідуванням «Радіо Свободи», налічує загалом 7 тис. бойовиків.

Також розвідка зазначила, що 1 листопада лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив, що медики групи «Вагнера» увійшли до складу чеченського спецпідрозділу «Ахмат». У жовтні повідомлялося, що 170 колишніх «вагнерівців» приєдналися до «Ахмату».

Нагадаємо, у жовтні повідомлялося, що приватна військова компанія «Редут» вербує найманців, у тому числі колишніх співробітників групи «Вагнер», під виглядом добровольців.

Источник: Ракурс


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