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Британская разведка рассказала о дальнейшей судьбе Вагнера. Фото:
Британская разведка рассказала о дальнейшей судьбе ЧВК «Вагнера»https://racurs.ua/n189264-britanskaya-razvedka-rasskazala-o-dalneyshey-sudbe-chvk-vagnera.htmlРакурс
Великі елементи ПВК «Вагнера» могли бути асимільовані в командну структуру Росгвардії.
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Станом на кінець жовтня 2023 року великі підрозділи ПВК «Вагнера» перерозподілилися в командну структуру Росгвардії і відновили активне вербування. Підрозділ, який перебуває під Росгвардією, може очолювати син колишнього очільника «вагнерівців» Євгена Пригожина Павло. Про це йдеться у новому зведенні Міністерства оборони Великої Британії.
Інші бійці «Вагнера», можливо, приєднались до приватної військової компанії «Редут», яка, згідно з розслідуванням «Радіо Свободи», налічує загалом 7 тис. бойовиків.
Також розвідка зазначила, що 1 листопада лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив, що медики групи «Вагнера» увійшли до складу чеченського спецпідрозділу «Ахмат». У жовтні повідомлялося, що 170 колишніх «вагнерівців» приєдналися до «Ахмату».
Нагадаємо, у жовтні повідомлялося, що приватна військова компанія «Редут» вербує найманців, у тому числі колишніх співробітників групи «Вагнер», під виглядом добровольців.
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