В Киеве произошел пожар на складе стройматериалов

https://racurs.ua/n189279-v-kieve-gorel-sklad-stroymaterialov-est-postradavshie-klichko.html

Ракурс

У Києві сьогодні, 12 листопада, ввечері зайнявся склад будматеріалів, розташований на вулиці Бориспільській в Дарницькому районі столиці.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Згодом Кличко повідомив, що пожежу було ліквідовано. У боротьбі з вогнем були задіяні 27 рятувальників та сім одиниць техніки.