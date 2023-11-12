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В Киеве произошел пожар на складе стройматериалов
В Киеве горел склад стройматериалов, есть пострадавшие — Кличкоhttps://racurs.ua/n189279-v-kieve-gorel-sklad-stroymaterialov-est-postradavshie-klichko.htmlРакурс
У Києві сьогодні, 12 листопада, ввечері зайнявся склад будматеріалів, розташований на вулиці Бориспільській в Дарницькому районі столиці.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Згодом Кличко повідомив, що пожежу було ліквідовано. У боротьбі з вогнем були задіяні 27 рятувальників та сім одиниць техніки.
Виявили двох постраждалих співробітників у стані гострої реакції на стрес, — зазначив мер Києва.
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