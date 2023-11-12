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Ракурс
У Києві сталася пожежа на складі будматеріалів

У Києві горів склад будматеріалів, є постраждалі — Кличко

12 лис 2023, 20:59
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У Києві сьогодні, 12 листопада, ввечері зайнявся склад будматеріалів, розташований на вулиці Бориспільській в Дарницькому районі столиці.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Згодом Кличко повідомив, що пожежу було ліквідовано. У боротьбі з вогнем були задіяні 27 рятувальників та сім одиниць техніки.

Виявили двох постраждалих співробітників у стані гострої реакції на стрес, — зазначив мер Києва.

Джерело: Ракурс


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