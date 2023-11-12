У Києві сталася пожежа на складі будматеріалів

https://racurs.ua/ua/n189279-u-kyievi-goriv-sklad-budmaterialiv-ie-postrajdali-klychko.html

Ракурс

У Києві сьогодні, 12 листопада, ввечері зайнявся склад будматеріалів, розташований на вулиці Бориспільській в Дарницькому районі столиці.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Згодом Кличко повідомив, що пожежу було ліквідовано. У боротьбі з вогнем були задіяні 27 рятувальників та сім одиниць техніки.