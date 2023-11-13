С-300 попала вблизи одного из развлекательных центров – обстрел Харькова

https://racurs.ua/n189284-obstrel-harkova-s-300-popala-vblizi-odnogo-iz-razvlekatelnyh-centrov.html

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У Харкові ракета С-300 увечері 12 листопада влучила поблизу одного із розважальних центрів Шевченківського району.

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За словами начальника Харківського військового гарнізону Сергія Мельника («Марсель»), ворог вчинив ракетний обстріл з Бєлгорода — із комплексу ЗРК С-300.

Голова ОВА Олег Синєгубов сказав, що «пошкоджено дерев’яну браму». Також є незначні ушкодження ще в одному розважальному комплексі, без потерпілих.

Очільник області додав, що минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати прифронтові та прикордонні населені пункти області.

Зокрема, під вогнем окупантів були Вовчанськ та Нестерне Чугуївського району, Новомлинськ, Куп’янськ-Вузловий, Синьківка, Кислівка, Крохмальне та Табаївка Куп’янського району.