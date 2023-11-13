Учебный центр украинских пилотов на F-16 открывается возле Бухареста, первые самолеты уже в Румынии

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У Румунії 13 листопада відкривають навчальний центр, у якому тренуватимуться українські пілоти на F-16.

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Міністр оборони Румунії Анджел Тилвар і його нідерландська колега Кайса Оллонгрен у понеділок, 13 листопада, відкривають Європейський навчальний центр F-16 (EFTC) на військово-повітряній базі Фетешті, що за 150 км на схід від Бухареста, повідомляє DW.

Нідерланди нададуть від 12 до 18 винищувачів для тренувань як українських, так і румунських пілотів. Перші п’ять F-16 влада Нідерландів відправила до Румунії тиждень тому.

Україна очікує на F-16 в першій половині 2024 року.

Наразі передати Україні F-16 пообіцяли чотири країни. Нідерланди спрямують на потреби України 42 винищувачі — це всі літаки даного класу, які є на озброєні країни. Втім, ЗСУ отримають не всі з них, оскільки «невелика частина з них піде для навчання».

Також літаки Україні пообіцяли Данія — 19 одиниць, Норвегія — до 10. Бельгія розпочне постачання з 2025 року, але кількість запланованих до передачі винищувачів поки не розкривалась. За оптимістичним сценарієм, Київ очікує отримати перші з цих літаків у першій половині 2024 року.

Компанія Lockheed — виробник F-16 — забезпечує на навчаннях інструкторів і технічний персонал. За оцінками, підготовка пілотів займе щонайменше пів року.