В Ужгороде посреди ночи мобилизовали водителя автобуса, который привез детей на соревнования

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Ракурс

В Ужгороді військкоми посеред ночі мобілізували водія автобуса, який віз дітей на змагання.

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Водій заночував у хостелі «Монада», куди приблизно о 1.30 ночі увірвалися співробітники ТЦК із поліцейськими і насильно забрали його разом з іншими чоловіками до військкомату. Чоловік спробував пояснити, що є єдиним водієм для дитячої групи спортсменів, однак співробітники ТЦК не прийняли його слова до відома.

У військкоматі в чоловіка відібрали телефон і не дали зв’язатися з рідними та тренерами. Після військово-лікарської комісії його одразу направили до навчального центру в Чернігові.

Голова Вінницької ОДА Сергій Борзов взяв цю ситуацію під контроль, пообіцявши розв’язати усі питання безпеки та транспортування спортсменів.

Перевізник підготував іншого водія для повернення дітей додому. Щоправда, ключі від їхнього автобуса залишилися у військкоматі. Жоден водій так і не наважився піти у військкомат за ключами. Це наважилася зробити лише переселенка з Маріуполя, яка мешкає в Ужгороді.