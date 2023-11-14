СБУ задержала российского агента в Николаеве Фото: СБ Украины

https://racurs.ua/n189329-sbu-zaderjala-rossiyskogo-agenta-ohotivshegosya-za-aerodromami-vsu.html

Ракурс

Інформатора федеральної служби безпеки рф затримали у Миколаєві.

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Служба безпеки України викрила російського поплічника, який збирав розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону. На початку вторгнення зловмисник виїхав за кордон, але активно підтримував окупантів. Російська спецслужба завербувала його дистанційно. Про це 14 листопада повідомив прес-центр СБУ.

Зрадник повернувся в Україну у березні 2023 року й намагався виявити можливі локації військових аеродромів з бойовою авіацією ЗСУ. Також він фіксував українські об'єкти, а потім передавав «звіт» ворогу у вигляді тексту та фотографій з прив’язкою до місцевості.

Комунікував з ФСБ він через «зв'язкових». Одним із них виявився прокремлівський блогер Сергій Лебедєв (більш відомий під псевдонімом «Лохматий»), який перебуває у тимчасово окупованому Донецьку та працює на росіян. У червні цьому зловмиснику заочно повідомили про держзраду та нейтралізували мережу його інформаторів на Миколаївщині.

Затриманому вже повідомили про підозру ч. 3 ст. 114−2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ) Кримінального кодексу України. Його відправили до СІЗО, йому загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, СБУ затримала у Вінницькій області агента російської ФСБ, який займався підготовкою серії повітряних атак рф на об'єкти транспортної та енергетичної інфраструктури.