Писатель Владимир Вакуленко. Фото: Facebook Владимира Вакуленко

https://racurs.ua/n189331-policiya-ustanovila-ubiyc-detskogo-pisatelya-vakulenko-v-izume.html

Ракурс

Правоохоронці ідентифікували двох окупантів, причетних до розстрілу українського дитячого письменника Володимира Вакуленка та вбивства ще трьох людей під час окупації Харківщини.

.

Зловмисниками виявилися бойовики самопроголошеної Луганської народної республіки — 33-річний командир роти полку мобілізаційного резерву ЛНР південного воєнного округу ЗС росії з позивним Лев та його підлеглий Удод. Вони викрадали, катували та вбивали цивільних мешканців села Капитолівка. Про це 14 листопада Національна поліція повідомила у Telegram.

Окупанти намагалися «переконати» 49-річного письменника змінити проукраїнську позицію. Бойовики не лише регулярно обшукували його житло, але й били поета та стріляли з пістолета по ногах. Вчиняли звірства на очах у 14-річного сина з інвалідністю.

Загарбники знову вдерлися до будівлі Вакуленка 24 березня. Чоловіка вони вивезли до місця своєї дислокації, де за наказом командира військовослужбовець трьома пострілами з пістолета Макарова вбив письменника. Згодом тіло загиблого виявили у кюветі.

Слідчі встановили, що Лев та Удод також тримали у нелюдських умовах чоловіків, а згодом вбили їх. На смерть вони 50-річного чоловіка, а 75-річного застрелили двома пострілами у голову.

Як відомо, Володимир Вакуленко брав участь у Революції гідності, написав 13 книг, був лауреатом низки літературних премій. Перед викраденням він закопав свої записи під вишнею на подвір’ї у Капитолівці.

Нагадаємо, батьки Володимира Вакуленка розповідали, що письменника окупанти викрали за доносом місцевих колаборантів 7 березня у його рідному селі Капитолівка, що біля Ізюму.