Окупанти викрали та вбили на Харківщині дитячого письменника

https://racurs.ua/ua/n177258-okupanty-vykraly-ta-vbyly-na-harkivschyni-dytyachogo-pysmennyka.html

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Під час окупації Харківщини, в одному з окупованих сіл Ізюмщини, було викрадено та вбито українського письменника Володимира Вакуленка.

Про це свідчать результати ДНК-експертизи одного з тіл з місця масового поховання у Ізюмі. Батьки пів року шукали свого єдиного сина-літератора, сподіваючись знайти його живим, повідомляє «Суспільне».

За словами батьків, письменника викрали за доносом місцевих колаборантів 7 березня у його рідному селі Капитолівка, що біля Ізюму.

Вакуленко брав участь у Революції гідності, написав 13 книг, лауреат низки літературних премій. Попри свої атеїстичні погляди, Вакуленко активно підтримував розбудову української церкви. У закатованого письменника лишився неповнолітній син з інвалідністю, якого Володимир дуже любив і ніколи не покидав.

Перед викраденням письменник Володимир Вакуленко закопав свої записи під вишнею на подвір’ї у Капитолівці.

Щоденник літератора, якого 24 березня викрали росіяни, нині зацифровують у Харківському літмузеї.