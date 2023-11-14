Автор бестселлеров о Путине получал сотни тысяч евро из оффшоров, связанных с путинским олигархом

https://racurs.ua/n189344-avtor-bestsellerov-o-putine-poluchal-sotni-tysyach-evro-iz-offshorov-svyazannyh-s-putinskim.html

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Відомий німецький журналіст та автор бестселерів про володимира путіна Хуберт Зайпель отримував сотні тисяч євро від офшорів, пов’язаних із путінським олігархом Олексієм Мордашовим.

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Хуберт Зайпель — німецький журналіст, режисер-документаліст та письменник. Дві його книги про російського президента, путін. Логіка влади" та «Влада путіна. Навіщо Європі росія» стали бестселерами з десятками тисяч проданих екземплярів. Документальний фільм Зайпеля «Я, путін. Портрет» був номінований на премію німецького телебачення за найкращий репортаж.

Хоча Зайпеля і звинувачували в нестачі критичності стосовно почутого в Кремлі, деякі німці вважають його одним із найкращих фахівців із росії.

Журналісти «Важливих історій», Paper Trail Media, Der Spiegel та ZDF проаналізували кіпрські юридичні документи та з’ясували, що у 2018 році Зайпель підписав із компанією-пустушкою De Vere Worldwide Corporation з Британських Віргінських островів «спонсорський договір» на 600 тисяч євро.

Гроші на виплати Зайпелю приходили до цієї компанії від офшорів, бенефіціаром яких був російський мільярдер Олексій Мордашов.

Таємниці Кіпру (Cyprus Confidential) — глобальне розслідування, засноване на витоку 3,6 млн. документів шести кіпрських компаній, які займаються реєстрацією фірм і консалтингом. Його під егідою Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ) та німецького Paper Trail Media провели 270 журналістів із 69 медіа.