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Автор бестселлеров о Путине получал сотни тысяч евро из оффшоров, связанных с путинским олигархом

Автор бестселлеров о Путине получал сотни тысяч евро из оффшоров, связанных с путинским олигархом

14 ноя 2023, 18:26
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Відомий німецький журналіст та автор бестселерів про володимира путіна Хуберт Зайпель отримував сотні тисяч євро від офшорів, пов’язаних із путінським олігархом Олексієм Мордашовим.


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Хуберт Зайпель — німецький журналіст, режисер-документаліст та письменник. Дві його книги про російського президента, путін. Логіка влади" та «Влада путіна. Навіщо Європі росія» стали бестселерами з десятками тисяч проданих екземплярів. Документальний фільм Зайпеля «Я, путін. Портрет» був номінований на премію німецького телебачення за найкращий репортаж.

На фото: «спонсорський договір» Зайпеля з фірмою, пов'язаною з Мордашовим

Хоча Зайпеля і звинувачували в нестачі критичності стосовно почутого в Кремлі, деякі німці вважають його одним із найкращих фахівців із росії.

Журналісти «Важливих історій», Paper Trail Media, Der Spiegel та ZDF проаналізували кіпрські юридичні документи та з’ясували, що у 2018 році Зайпель підписав із компанією-пустушкою De Vere Worldwide Corporation з Британських Віргінських островів «спонсорський договір» на 600 тисяч євро.

Гроші на виплати Зайпелю приходили до цієї компанії від офшорів, бенефіціаром яких був російський мільярдер Олексій Мордашов.

Таємниці Кіпру (Cyprus Confidential) — глобальне розслідування, засноване на витоку 3,6 млн. документів шести кіпрських компаній, які займаються реєстрацією фірм і консалтингом. Його під егідою Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ) та німецького Paper Trail Media провели 270 журналістів із 69 медіа.

Источник: Ракурс


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