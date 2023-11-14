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Воздушные силы показали уничтожение вражеских «шахедов» ночью
Воздушные силы показали ночное уничтожение вражеских «шахедов» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n189345-vozdushnye-sily-pokazali-nochnoe-unichtojenie-vrajeskih-shahedov-video.htmlРакурс
У Повітряних силах показали бойову роботу зі знищення ворожих «шахедів» минулої ночі.
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Кожна знищена повітряна ціль: ударний дрон чи крилата ракета, нелегко дається захисникам неба. Але кожна знищена ціль — це збережене життя та здоров’я українців, вціліле майно та інфраструктура країни, — написав командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
На відео — протиповітряний бій у ніч на 14 листопада 2023 року. Повітряні сили знищують ворожі «шахеди».
Окупанти атакували Україну ударними дронами, балістичною та керованою авіаційною ракетами.
З району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край рф) зафіксовано пуски 9 ударних БпЛА Shahed-136/131. Балістичну ракету «Іскандер-М» випущено з району Джанкой (Крим), керовану авіаційну Х-35 — з повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області.
В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено сім ударних БпЛА Shahed-136/131.
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