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Ракурс
Воздушные силы показали уничтожение вражеских «шахедов» ночью

Воздушные силы показали ночное уничтожение вражеских «шахедов» (ВИДЕО)

14 ноя 2023, 18:34
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У Повітряних силах показали бойову роботу зі знищення ворожих «шахедів» минулої ночі.


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Кожна знищена повітряна ціль: ударний дрон чи крилата ракета, нелегко дається захисникам неба. Але кожна знищена ціль — це збережене життя та здоров’я українців, вціліле майно та інфраструктура країни, — написав командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

На відео — протиповітряний бій у ніч на 14 листопада 2023 року. Повітряні сили знищують ворожі «шахеди».

Окупанти атакували Україну ударними дронами, балістичною та керованою авіаційною ракетами.

З району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край рф) зафіксовано пуски 9 ударних БпЛА Shahed-136/131. Балістичну ракету «Іскандер-М» випущено з району Джанкой (Крим), керовану авіаційну Х-35 — з повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено сім ударних БпЛА Shahed-136/131.

Источник: Ракурс


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