Повітряні сили показали знищення ворожих «шахедів» уночі

https://racurs.ua/ua/n189345-povitryani-syly-pokazaly-znyschennya-vorojyh-shahediv-unochi-video.html

Ракурс

У Повітряних силах показали бойову роботу зі знищення ворожих «шахедів» минулої ночі.

.

Кожна знищена повітряна ціль: ударний дрон чи крилата ракета, нелегко дається захисникам неба. Але кожна знищена ціль — це збережене життя та здоров’я українців, вціліле майно та інфраструктура країни, — написав командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

На відео — протиповітряний бій у ніч на 14 листопада 2023 року. Повітряні сили знищують ворожі «шахеди».

Окупанти атакували Україну ударними дронами, балістичною та керованою авіаційною ракетами.

З району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край рф) зафіксовано пуски 9 ударних БпЛА Shahed-136/131. Балістичну ракету «Іскандер-М» випущено з району Джанкой (Крим), керовану авіаційну Х-35 — з повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено сім ударних БпЛА Shahed-136/131.