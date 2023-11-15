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В Украине прошли учения мобильных групп ПВО, скриншот видео
Учения мобильных групп ПВО прошли на севере Украины (ВИДЕО)https://racurs.ua/n189359-ucheniya-mobilnyh-grupp-pvo-proshli-na-severe-ukrainy-video.htmlРакурс
В Україні відбулися навчання для мобільних груп протиповітряної оборони, котрі виконують завдання у Північній операційній зоні.
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Про це сьогодні, 15 листопада, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв, опублікувавши відповідне відео.
Для перевірки їх готовності застосовувався найменший за масштабом безпілотний літальний апарат. Військові вчилися виявляти, супроводжувати та знищувати ворожі цілі у повітрі, — зазначив Наєв.
Наєв зауважив, що в ході цих навчань застосовувалося як озброєння, надане країнами-партнерами України, так і озброєння радянського зразка.
Найголовніше те, що наші воїни дуже умілі та справжні майстри військової справи. Щиро дякую кожному з них і пишаюся тим, що пліч-о-пліч з ними ми боронимо українське небо. Рухаємось далі! Разом переможемо! — наголосив він.
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