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Ракурс
В ОК «Юг» призвали соблюдать «информационную тишину», фото:

ВСУ нуждаются в информационной тишине, чтобы впоследствии сообщить о «больших успехах» — ОК «Юг»

15 ноя 2023, 13:00
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Російські окупанти намагаються активно оборонятися, оскільки розуміють, що просування Сил оборони України невідворотне. Росіяни «почуваються дуже некомфортно», оскільки не можуть вирахувати, з якого напрямку слід очікувати удару.


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У зв’язку з цим очільниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону закликала дотримуватися тиші.

Ворог не може вирахувати, з якого саме напрямку чекати небезпеки, тому намагається активізувати важку артилерію і навіть реактивні системи залпового вогню й тактичну авіацію, — наголосила вона.

Гуменюк зазначила, що на лінії від трьох до восьми кілометрів протягом узбережжя Херсонщини відбувається відтискання з українського боку. Вона наголосила, що лінія фронту рухлива й усі заходи, які зараз проводяться, не можна розголошувати.

Поки що ми просимо інформаційної тиші з тим, щоб запрацювала наша запланована сентенція, яка дозволить потім відзвітувати про великі успіхи, — наголосила Гуменюк.

Источник: Ракурс


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