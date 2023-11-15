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В ОК «Юг» призвали соблюдать «информационную тишину», фото:
ВСУ нуждаются в информационной тишине, чтобы впоследствии сообщить о «больших успехах» — ОК «Юг»https://racurs.ua/n189365-vsu-nujdautsya-v-informacionnoy-tishine-chtoby-vposledstvii-soobschit-o-bolshih-uspehah-ok-ug.htmlРакурс
Російські окупанти намагаються активно оборонятися, оскільки розуміють, що просування Сил оборони України невідворотне. Росіяни «почуваються дуже некомфортно», оскільки не можуть вирахувати, з якого напрямку слід очікувати удару.
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У зв’язку з цим очільниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону закликала дотримуватися тиші.
Ворог не може вирахувати, з якого саме напрямку чекати небезпеки, тому намагається активізувати важку артилерію і навіть реактивні системи залпового вогню й тактичну авіацію, — наголосила вона.
Гуменюк зазначила, що на лінії від трьох до восьми кілометрів протягом узбережжя Херсонщини відбувається відтискання з українського боку. Вона наголосила, що лінія фронту рухлива й усі заходи, які зараз проводяться, не можна розголошувати.
Поки що ми просимо інформаційної тиші з тим, щоб запрацювала наша запланована сентенція, яка дозволить потім відзвітувати про великі успіхи, — наголосила Гуменюк.
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